Листопад, 05 в 19:34

Туреччина у відносинах з Росією поки що не вчинила дій, які б заслуговували на вторинні санкції Сполучених Штатів.

Про це заступниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід розповіла в ексклюзивному інтерв’ю журналісту телеканалу ICTV Володимиру Рунцю.

Таким чином вона відповіла на запитання, як розцінювати співпрацю Анкари та Москви, попри війну в Україні, а також деякі дії Туреччини, які допомагають РФ обходити західні санкції. Йдеться, наприклад, про запровадження турецькими банками російської платіжної системи Мір.

Зараз дивляться

– По-перше щодо системи Мір, мені здається, вона в Туреччині вже не використовується. Це та ділянка, на якій Туреччина зробила деякі кроки, – заявила Донфрід.

Вона пояснила, що США у співпраці з Євросоюзом намагаються вибудувати якомога ширшу коаліцію в питанні антиросійських санкцій. Мета обмежень – донести до РФ, що її рішення вторгнутися в Україну має наслідки.

Донфрід зазначила, що санкції та обмеження експорту вже мають вплив на Росію. Водночас США хочуть, щоб інші країни не допомагали РФ обходити обмеження.

– У такому випадку в нас є інструменти, які ми можемо застосовувати: вторинні санкції. Ми поки не бачили, щоб Туреччина робила щось таке, за що ми могли би накласти на неї вторинні санкції… Я думаю, в НАТО ми продемонстрували реальну єдність та одностайність, і Туреччина була частиною цього процесу, – наголосила Донфрід.

Вона також відзначила роль Туреччини в укладенні та збереженні зернової угоди, в рамках якої агропродукція експортується з українських портів на Чорному морі.

– Я переконана, що Туреччина зіграла конструктивну роль – як у просуванні початкової угоди, так і у пошуку вирішення проблеми сьогодні, щоб ця угода продовжувалася, – розповіла заступниця держсекретаря США.

Вона уточнила, що Вашингтон і далі розглядає Туреччину як важливого союзника по НАТО.

Як пояснювали раніше експерти, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який виступає посередником у переговорах між Україною та РФ, водночас підтримуючи з кремлівським диктатором тісні відносини, грає у свою гру.