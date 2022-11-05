Листопад, 05 в 8:38

Російські війська створюють умови для контрольованого відходу на північному заході Херсонської області.

Ймовірно, вони роблять це, щоб уникнути безладного прориву з правого (західного) берега Дніпра. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Американські аналітики не виключають, що російським військам доведеться відійти з боями, щоб не дати українським силам переслідувати їх на лівому (східному) березі.

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Зокрема, в у своєму звіті ISW наводять слова Оперативного командування Південь, яке повідомило, російські війська цілеспрямовано знищують цивільні судна та обмежують громадянам використання плавзасобів і доступ до берега.

Ймовірно, це може вказувати на те, що окупанти готують оборонні позиції на лівому березі усувають шляхи для українських сил переслідувати їх через річку під час або після відходу.

Напередодні видання The Washington Post повідомило, що Росія готується до вирішальної битви за Херсон, оскільки місто має величезне стратегічне та політичне значення для Кремля.

Окупанти тимчасово зміцнили свої сили біля міста, щоб прикрити відступ до східного берега річки Дніпро, а також наказали вивезти цивільне населення з окупованих районів на західному березі.

Фото: ГУР