Листопад, 05 в 16:49

Спікер Оперативного комадування Південь Владислав Назаров повідомляє, що ситуація на цьому напрямі залишається складною і напруженою, а вороги імітують відступ з деяких позицій.

Про це він розповів у відеозверненні на сторінці командування у суботу, 5 листопада.

Водночас агресори продовжують тероризувати населення тилових та нещодавно звільнених регіонів обстрілами, ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.

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– Ворог веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. На правобережжі здійснює маневри силами та засобами, облаштовує рубежі оборони, на лівобережжі – здійснює замінування узбережжя, вивозить населення за п’ятнадцятикілометрову зону, обкопує техніку, облаштовує вогневі позиції, – розповів Назаров.

Цієї ночі українські захисники знищили вісім Шахідів, запущених росіянами – шість над Миколаївською та ще два над Вінницькою областями.

Водночас, нещодавно звільнені населені пункти на Херсонщині вороги обстріляли зенітними ракетами системи С-300, втрати та руйнування не фіксувалися.

Усю ніч агресори обстрілювали з РСЗВ Град та ствольної артилерії 152 калібру Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади, після чого у Нікополі виникли дві пожежі, пошкоджено виявилося близько півтора десятка багатоповерхових та приватних житлових будинків, чотири господарські споруди та газопровід.

Також понівечено будівлю початкового закладу, пошкоджено виробничі потужності, майно промислового та транспортного підприємств, інші цивільні об’єкти. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Тим часом наші ракетники та артилеристи протягом ночі виконали понад 70 вогневих завдань за ворожими позиціями, логістичними центрами та районами зосередження техніки та живої сили.

У районі Антонівського мосту знищено буксир окупантів, ще два їх плавзасоби пошкоджені та потребують ремонту. Вражена колона окупантів, які чекали на переправу в районі Ольгівки.

Біля Нововасилівки на Миколаївщині захисники знищили шість паливозаправників ворога. На Бериславщині під час спроб ворога завдати ударів авіацією по наших позиціях зенітники знищили два російські вертольоти Ка-52.

У Чорному морі продовжують перебувати сім кораблів та катерів агресора, вони маневрують уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. Готовий до застосування ракетного озброєння один носій крилатих ракет із вісьмома Калібрами на борту.