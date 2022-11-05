Окупанти вкрили вогнем дев’ять областей України: ситуація в регіонах 5 листопада

Листопад, 05 в 13:40

Упродовж доби від обстрілів армії РФ постраждали міста, села та селища в дев’яти областях України.

Вінницьку область російські окупанти атакували дронами-камікадзе. Попередньо, відомо про знищення двох безпілотників. Решта інформації уточнюється.

У Запорізькій області від ворожих ракет типу С-300 потерпав один із населених пунктів Вільнянського району.

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Ракетними ударами пошкоджено будівлі трьох підприємств та автомобілі.

Одне з сіл Краснопільської громади Сумської області уночі 5 листопада було під мінометним обстрілом.

Обласна влада зафіксувала два “приходи”.

70 снарядів та мін протягом доби росіяни спрямували на Білопільську, Зноб-Новгородську, Миропільську та Хотінську громади, що на кордоні з РФ.

Гатили всю ніч окупанти по Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській громадах Дніпропетровської області.

Найбільше постраждав Нікополь. Там пошкоджено 14 багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, газогін, ліцей, промислове та транспортне підприємства.

У Синельниківському районі українські військові збили ворожий дрон-камікадзе.

У селі Осиново Харківської області через обстріл спалахнула пожежа в будівлі навчального закладу. На щастя, минулося без постраждалих.

У Луганській області ворог сім разів намагався штурмувати позиції Збройних сил України, завдавши 29 артилерійських та мінометних обстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони уразили два пункти управління ворога, сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та чотири інших важливих військових об’єкти окупантів.

У Покровську та Курахівці Донецької області загарбники зруйнували та пошкодили приватні будинки.

Ракетного удару вночі зазнала Дружківка. Під вогнем артилерії перебував Лиман. Гатили окупанти вночі також по Вугледарській, Торецькій, Авдіївській, Очеретинській громадах.

Загалом протягом доби росіяни вбили трьох та поранили вісьмох цивільних на Донеччині.

У Широківській громаді Миколаївської області окупанти вранці 5 листопада пошкодили три будинки та адмінбудівлю сільськогосподарського підприємства.

Не вщухають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.

На території регіону українські захисники ліквідували крилату ракету типу Калібр та шість дронів-камікадзе.

У Херсонській області від вогню реактивної та ствольної артилерії армії РФ постраждали Нова Кам’янка та Трифонівка.

Нині російські загарбники підривають плавзасоби, судна біля пристаней і причалів Дніпра та його притоків.

Крім того, росіяни продовжують викрадати людей. Лише впродовж останньої доби такі факти зафіксовано в Херсоні та Каланчаку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 255-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Олександр Старух