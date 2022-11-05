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Факти / Україна

Окупанти вивезли з Херсонщини до Криму 12 вихованців дитячого будинку

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Окупанти вивезли з Херсонщини до Криму 12 вихованців дитячого будинку
Фото: Depositphotos

На Херсонщині російські окупанти займаються депортацією українських дітей. Загарбники примусово вивозять їх до тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він отримав перевірену інформацію про чергове вивезення вихованців Олешківського дитячого будинку-інтернату Херсонської обласної ради до Клінічної психіатричної лікарні у Сімферопільському районі.

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Також Дмитро Лубінець оприлюднив відповідний незаконний наказ про фактично депортацію 12 дітей від 9 до 17 років.

Фото: Дмитро Лубінець

Нагадаємо, наприкінці жовтня очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що у Херсонській області окупанти викрали 46 дітей до п’яти років.

Вони вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя вихованців Херсонського обласного будинку дитини.

Наприкінці літа цього року міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що Україна вже повернула з Росії 53 дитини, які були незаконно вивезені російськими окупантами з нашої країни.

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