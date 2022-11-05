Листопад, 05 в 14:17

Російські окупаційні війська не мають на зиму необхідного обладнання та забезпечення, скаржаться на обстріли Збройних сил України та велику кількість поранених.

Про це свідчить чергова розмова окупантів, яку перехопило та оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Під час цієї розмови російський військовий, який перебуває на Луганщині, розповів знайомому про ситуацію на фронті та безперспективність подальших воєнних дій армії РФ в Україні.

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Путінський солдат, зокрема, поскаржився на потужні обстріли ЗСУ з артилерії та танків. Він поінформував, що окупанти навіть бояться висунути голову з окопів.

– Голову не висовували з окопів. Їх об**увало (обстрілювали, – Ред.) капітально, – заявив він.

За словами окупанта, в лавах російських військ багато загиблих та поранених. Наприклад, в одній з бригад на момент розмови вже були ліквідовані 10 зі 100 окупантів.

– Бачиш дрон летить. Х**к “яєчко” скидають на тебе. Бум! Чотири особи 300-ті… Вони шукають велике скупчення народу і де техніка стоїть, – зазначив рашист.

Він додав, що ЗСУ застосовують дрони для атак та розвідки, і кожного дня позиції російських військ атакують три-чотири безпілотники.

Окупант зізнався, що в армії РФ не вистачає живої сили. Крім того, він поскаржився, що українські війська мають краще обладнання, підготовлені до зими та спокійно пройдуть період холодів. Водночас путінські солдати до зими не готові.

– Я тобі більше скажу. У них набагато краще, ніж у нас… Вони 8 років окопувалися тут, і їм пох*ю на цю зиму! У них тепляки (тепловізори, – Ред.), і нічники (приціли нічного бачення, – Ред.). А у нас нічого немає, – розповів путінський солдат.

Він також поінформував, що російська артилерія часто б’є по своїх же позиціях, що немає навіть що їсти, а води дають 1,5 літри на два дні.

Зрештою співрозмовник окупанта дійшов висновку, що “ця війна нікому не потрібна”.

В одному з нещодавніх перехоплень ГУР російський окупант, який перебував на території Донеччини, поскаржився рідним, що йому немає чого пити та їсти.

Крім того, російські солдати зізнавалися, що їдять пшеницю з поля та не мають що вдягнути.

Джерело: ГУР Міноборони України