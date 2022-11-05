РФ для запуску двох Калібрів виводила в море фрегат – ОК Південь
Станом на 5 листопада в Чорному морі не зафіксовано російських носіїв крилатих ракет на чергуванні.
Однак, наголошують в Оперативному командуванні Південь, загроза запуску ракет, зокрема з моря, залишається.
Так, наприклад, сталось напередодні, коли РФ випустила для обстрілу України Калібри морського базування.
– Незважаючи на відсутність ракетоносіїв на чергуванні, ворог підступно вивів одного фрегата в море для пуску ракет. Після виконання завдання він знову повернувся до бази, – зазначили в Оперативному командуванні Південь.
Обидві запущені ракети було знищено силами протиповітряної оборони.
Як уточнили раніше в Повітряному командуванні Південь, одну ворожу ракету ЗСУ ліквідували над Херсонщиною, іншу – над Миколаївщиною.
Нині в акваторії Чорного моря виконують завдання сім російських кораблів та катерів.
Усі вони маневрують уздовж південно-західного узбережжя Криму.
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