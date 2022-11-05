Листопад, 05 в 19:29

Сполучені Штати зроблять усе від них залежне, щоб Іран не постачав зброю країні-агресору РФ.

Про це заступниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід розповіла в ексклюзивному інтерв’ю журналісту телеканалу ICTV Володимиру Рунцю.

Вона звернула увагу на те, що з боку Вашингтона лунає досить потужна критика на адресу Ірану через військову допомогу РФ. Така ж критика лунає в Організації Об’єднаних Націй. Вона базується на тих зобов’язаннях, які Іран на себе брав.

Зараз дивляться

Карен Донфрід не виключила, що США можуть запровадити проти Ірану додаткові санкції.

– Я думаю, що далі ви побачите, як США, їхні партнери та союзники засуджуватимуть це. А також подумають над санкціями, додатковими санкціями до тих, які вже застосовані до Ірану, за те, що Іран коїть зараз, постачаючи Росії ці дрони. Ми зробимо все, що можемо, аби запобігти тому, щоб Іран постачав зброю РФ, – наголосила Донфрід.

Вона також зазначила, що Вашингтон зробить все, щоб іранські балістичні ракети не потрапили до РФ.

– Сполучені Штати зроблять все, що в їхніх силах, щоб ця зброя ніколи не дісталася поля бою в Україні, – заявила заступниця держсекретаря США.

Вона додала, що РФ купує іранське озброєння, оскільки не може виробляти власне через західні санкції.

Як відомо, Іран постачає РФ дрони-камікадзе, зокрема Shahed-136. Ними країна-агресор атакує інфраструктурні об’єкти на території України, зокрема енергетичні.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Росія вже майже використала першу партію іранських дронів, а це близько 300 одиниць. Проте Іран планує нові поставки.

Крім того, є інформація, що Тегеран може передати Москві балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM. За прогнозами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, Росія може застосувати їх проти України вже в листопаді.