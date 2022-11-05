Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Як зима може вплинути на хід бойових дій в Україні – прогноз ISW

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
ООС, Донбас, війна на Донбасі

На перебіг бойових дій взимку впливатиме те, якою буде погода. Про це повідомила аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко.

За її словами, якщо зима буде суворою, бойові дії стануть інтенсивнішими з кінця грудня до лютого.

– За нашими оцінками, бойові дії взимку зазвичай інтенсифікуються, коли земля замерзає. Якщо ви подивитеся на знімки з Бахмута, які публікують росіяни, їхні танки вкриті брудом, дороги дуже розкислі, – додала вона.

Водночас, на думку Степаненко, якщо зима буде м’якою, інтенсивність боїв зменшиться.

Зараз дивляться

Вона пояснила, що ситуація з розкислою землею б’є по російських військах набагато більше, ніж по українських. Зокрема, у такому разі росіяни демонструють меншу мобільність, коли доводиться переміщуватися не дорогами.

Катерина Степаненко нагадала, що ми вже бачили подібну ситуацію у лютому-березні, коли окупанти намагалися просуватися саме дорогами і це дозволяло людям їх відстежувати.

Читайте
Погода як одна з перешкод на полі бою: як зима може вплинути на війну в Україні

Фото: Командування ООС

Джерело: РБК-Україна
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка