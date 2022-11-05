Як зима може вплинути на хід бойових дій в Україні – прогноз ISW

Листопад, 05 в 10:55

На перебіг бойових дій взимку впливатиме те, якою буде погода. Про це повідомила аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко.

За її словами, якщо зима буде суворою, бойові дії стануть інтенсивнішими з кінця грудня до лютого.

– За нашими оцінками, бойові дії взимку зазвичай інтенсифікуються, коли земля замерзає. Якщо ви подивитеся на знімки з Бахмута, які публікують росіяни, їхні танки вкриті брудом, дороги дуже розкислі, – додала вона.

Водночас, на думку Степаненко, якщо зима буде м’якою, інтенсивність боїв зменшиться.

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Вона пояснила, що ситуація з розкислою землею б’є по російських військах набагато більше, ніж по українських. Зокрема, у такому разі росіяни демонструють меншу мобільність, коли доводиться переміщуватися не дорогами.

Катерина Степаненко нагадала, що ми вже бачили подібну ситуацію у лютому-березні, коли окупанти намагалися просуватися саме дорогами і це дозволяло людям їх відстежувати.

Фото: Командування ООС