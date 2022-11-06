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Факти / Україна

Арестович назвав основне завдання військ РФ у Білорусі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Арестович назвав основне завдання військ РФ у Білорусі

Безпосередньої небезпеки наземних дій з боку Білорусі зараз немає.

Таку думку висловив радник Офісу президента Олексій Арестович.

– Білоруська армія не готова і не бажає, російське керівництво бажає, але не готове. Близько десяти тисяч російських військовослужбовців зараз у Білорусі і це не єдине угруповання, а солянка з різних підрозділів із різними завданнями, частина взагалі вирішує проблеми тилового та інфраструктурного забезпечення, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Радник вважає, щоб небезпека стала значною, кількість наземних військ ЗС РФ у Білорусі має становити мінімум 20-25 тисяч, зведених в ударне угруповання.

Зараз дивляться

– До цього ще дуже далеко, якщо це загалом у планах. Поки що все виглядає так, що основне завдання білоруського угруповання російських військ – це створювати загрозу без вторгнення, для того, щоб ми не могли зняти війська із захисту півночі на інші напрямки, – сказав Арестович.

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Однак він не виключає можливість ударів іранськими БПЛА, ракетами типу Іскандер та російської авіації з повітряного простору Білорусі.

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