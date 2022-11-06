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Факти / Україна

Карта бойових дій на 06.11.2022 – ситуація на фронті

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 06.11.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Зибине Харківської області, Білогорівка на Луганщині, Андріївка, Бахмутське, Берестове, Майорськ, Макіївка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне, Павлівка, Яковлівка і Ямполівка на Донеччині та Щербаки Запорізької області.

Карта бойових дій в Україні на 06.11.2022

карта бойових дій

На Волинському та Поліському напрямках ситуація – без суттєвих змін.

Зараз дивляться

Ворожі обстріли протягом доби тривали:

  • на Сіверському напрямку (із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка і Сеньківка Чернігівської області та Студенок на Сумщині);
  • на Слобожанському напрямку (із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Бологівка, Бударки, Зибине, Красне, Одноробівка, Охрімівка, Стариця, Стрілеча та Уди Харківської області);
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках (з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Вишневе, Котлярівка Харківської області, Невське на Луганщині та Лиман і Торське Донецької області);
  • на Бахмутському напрямку (з танків та артилерії різних типів у районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванівка, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області);
  • на Авдіївському напрямку (з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське Донецької області);
  • на Новопавлівському напрямку (з усього спектру артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка та Пречистівка на Донеччині);
  • на Запорізькому напрямку (з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Залізничного, Ольгівського, Щербаків та Юр’ївки Запорізької області);
  • на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 25 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 256-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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