На Херсонському напрямку зосереджено 40 тис. окупантів – Жданов
На Херсонському напрямку зосереджено 40 тис. окупантів – це угруповання було посилено БТГр з Мелітополя.
Про це в ефірі FREEДOM повідомив військовий експерт Олег Жданов.
– На жаль, їм вдалося туди підтягнути 5-6 батальйоно-тактичних груп. Це із району Мелітополя, де вони зосереджували невеликий резерв. Але вони сьогодні перегруповують війська і мають першу траншею заповнену мобілізованими. Там стіна із мобілізованих. У другій частині є регулярні частини, – сказав він.
Жданов зазначив, що російські війська готуються до оборони — активно риють траншеї та вивозять награбоване з Херсона.
– Вони готуються до оборонного бою, хоча чудово розуміють, що, навряд чи, зможуть утримати плацдарм на правому березі. Тому грабіж іде божевільний. З Херсона вивозять усе, навіть автобуси, карети швидкої допомоги, бібліотеки, святі мощі, – каже експерт.