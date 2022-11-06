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Факти / Україна

На Херсонському напрямку зосереджено 40 тис. окупантів – Жданов

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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На Херсонському напрямку зосереджено 40 тис. окупантів – Жданов
Фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонському напрямку зосереджено 40 тис. окупантів – це угруповання було посилено БТГр з Мелітополя.

Про це в ефірі FREEДOM повідомив військовий експерт Олег Жданов.

– На жаль, їм вдалося туди підтягнути 5-6 батальйоно-тактичних груп. Це із району Мелітополя, де вони зосереджували невеликий резерв. Але вони сьогодні перегруповують війська і мають першу траншею заповнену мобілізованими. Там стіна із мобілізованих. У другій частині є регулярні частини, – сказав він.

Жданов зазначив, що російські війська готуються до оборони — активно риють траншеї та вивозять награбоване з Херсона.

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– Вони готуються до оборонного бою, хоча чудово розуміють, що, навряд чи, зможуть утримати плацдарм на правому березі. Тому грабіж іде божевільний. З Херсона вивозять усе, навіть автобуси, карети швидкої допомоги, бібліотеки, святі мощі, – каже експерт.

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