На Херсонському напрямку зосереджено 40 тис. окупантів – Жданов

Листопад, 06 в 1:13

На Херсонському напрямку зосереджено 40 тис. окупантів – це угруповання було посилено БТГр з Мелітополя.

Про це в ефірі FREEДOM повідомив військовий експерт Олег Жданов.

– На жаль, їм вдалося туди підтягнути 5-6 батальйоно-тактичних груп. Це із району Мелітополя, де вони зосереджували невеликий резерв. Але вони сьогодні перегруповують війська і мають першу траншею заповнену мобілізованими. Там стіна із мобілізованих. У другій частині є регулярні частини, – сказав він.

Жданов зазначив, що російські війська готуються до оборони — активно риють траншеї та вивозять награбоване з Херсона.

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