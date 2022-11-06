Одразу після повітряної тривоги: у Запоріжжі пролунали вибухи
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Фото: Depositphotos
Вночі 6 листопада у Запоріжжі лунають вибухи.
Про це пишуть ЗМІ.
– Повідомляють про вибухи в Запоріжжі. Будьте в укриттях, – пишуть у соцмережах.
Повідомлення про вибухи з’явились одразу після відбою повітряної тривоги.
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Нагадаємо, що упродовж доби від обстрілів армії РФ постраждали міста, села та селища в дев’яти областях України, зокрема і в Запорізькій області. Там від ворожих ракет типу С-300 потерпав один із населених пунктів Вільнянського району.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 256-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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