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Факти / Україна

Одразу після повітряної тривоги: у Запоріжжі пролунали вибухи

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Вибух
Фото: Depositphotos

Вночі 6 листопада у Запоріжжі лунають вибухи.

Про це пишуть ЗМІ.

– Повідомляють про вибухи в Запоріжжі. Будьте в укриттях, – пишуть у соцмережах.

Повідомлення про вибухи з’явились одразу після відбою повітряної тривоги.

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Нагадаємо, що упродовж доби від обстрілів армії РФ постраждали міста, села та селища в дев’яти областях України, зокрема і в Запорізькій області. Там від ворожих ракет типу С-300 потерпав один із населених пунктів Вільнянського району.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 256-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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