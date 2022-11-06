Підстав немає. В Рівненській ОВА відреагували на заклик до “евакуації” на півночі

Листопад, 06 в 17:03

Деякі Telegram-канали закликали жителів північних областей евакуюватися, проте підстав для цього на даний час немає.

Про це заявив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Він зауважив, що ситуація на півночі області й надалі спокійна, а зміни на державному кордоні не спостерігаються.

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– Як завжди наші бійці – ЗСУ, ТрО, добровольці – в повній готовності та хорошому моральному дусі. Час від часу телеграм-каналами ширяться припущення про ефемерні загрози нападу з боку Білорусі. Зокрема сьогодні. Але підстав для них – немає. Довіряємо тільки офіційним джерелам інформації, – зазначив Коваль.

Нагадаємо, що 6 листопада, окремі Telegram-канали закликали містян до тимчасової евакуації. Наприклад, військовий Валерій Маркус звернувся до мешканців Рівненщині та північно-східній Волинської області з’їздити “відпочити” на найближчий місяць.