РФ не вивела в Чорне море жодного корабля з ракетами Калібр

Листопад, 06 в 12:58

Росія вивела на бойове чергування у Чорному морі сім кораблів, проте серед них немає жодного носія крилатих ракет Калібр.

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

За даними ВМС, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів і катерів.

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А у Середземному морі зафіксовані 10 російських кораблів, зокрема п’ять із 76 крилатими ракетами Калібр на борту.

Напередодні у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували сім кораблів ЧФ РФ, зокрема один ракетоносій із вісьмома Калібрами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 256-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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