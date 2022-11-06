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Факти / Україна

Снаряд влучив у будинок: 9-річна дівчинка у лікарні через обстріл РФ Дніпропетровщини

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Вибух
Фото: Depositphotos

Увечері 5 листопада Дніпропетровська область знову опинилась під вогнем російських військових.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

– Увечері росіяни знову накрили вогнем Нікопольщину. Вгатили з важкої артилерії по Мирівській громаді. Поранили 9-річну дівчинку. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Дитина у лікарні, – повідомив він на своїй офіційній сторінці у Telegram.

Нагадаємо, що уночі 5 листопада російські війська для обстрілу Дніпропетровської області залучали дрони-камікадзе, Гради та важку артилерію.

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