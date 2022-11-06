Треба утримати Херсон, але вони його більше здають: окупант про ситуацію на фронті

Листопад, 06 в 19:55

Військовослужбовець “ЛДНР” на Херсонському напрямку у перехопленій розвідкою розмові розповів про підпали власного БК під час відходу з позицій.

– Думаю, скоро будемо звідси звалювати. Ну, по ходу, росіяни все здаватимуть це. Сьогодні ми БК палили – все згоріло БК. Там БК підривають вони, палять теж – коротше, знищують боєприпаси, – розповідає військовий.

Також він нарікає на те, що доводиться здавати та відходити з власних позицій:

– Ось поясни мені логіку: здавати 60 км, а потім намагатися вибивати їх звідси. І так 100 км здали, навіть 150 км. І ще 60 км здадуть, – каже він.

Зараз дивляться

На це жінка повідомляє про новини та заяви влади:

– Росіяни кажуть, що треба утримати Херсон по-любому.

На що окупант відповідає, що “вони його більше здають, аніж утримують”.

Чоловік повідомляє, що означає знаходитися у групі зачистки: