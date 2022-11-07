Три пункти: Подоляк заявив про зміну Росією тактики війни

Листопад, 06 в 22:40

Росія останнім часом змінила тактику війни проти України та зосередилась на трьох основних пунктах.

Про це в ефірі FREEДOM заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Влада РФ після “бліцкригу”, що провалився, змінила свою тактику, зробивши акцент на трьох основних пунктах, – заявив Подоляк.

Таким чином, країна-агресор зосередилася на:

Зараз дивляться

переведенні країни на військові рейки;

веденні геноцидного типу війни;

вкиданні пропагандистських наративів про тактичну ядерну зброю, “брудну бомбу” або вибух на ЗАЕС.