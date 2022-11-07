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Факти / Україна

Три пункти: Подоляк заявив про зміну Росією тактики війни

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Росія останнім часом змінила тактику війни проти України та зосередилась на трьох основних пунктах.

Про це в ефірі FREEДOM заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Влада РФ після “бліцкригу”, що провалився, змінила свою тактику, зробивши акцент на трьох основних пунктах, – заявив Подоляк.

Таким чином, країна-агресор зосередилася на:

Зараз дивляться
  • переведенні країни на військові рейки;
  • веденні геноцидного типу війни;
  • вкиданні пропагандистських наративів про тактичну ядерну зброю, “брудну бомбу” або вибух на ЗАЕС.

– Все це говорить про пошук владою РФ можливості призупинити наступ ЗСУ, а також створити тиск на громадську думку в інших країнах та в самій Україні, – зазначив радник глави Офісу президента.

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