Три пункти: Подоляк заявив про зміну Росією тактики війни
Фото: Офіс президента
Росія останнім часом змінила тактику війни проти України та зосередилась на трьох основних пунктах.
Про це в ефірі FREEДOM заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
– Влада РФ після “бліцкригу”, що провалився, змінила свою тактику, зробивши акцент на трьох основних пунктах, – заявив Подоляк.
Таким чином, країна-агресор зосередилася на:
Зараз дивляться
- переведенні країни на військові рейки;
- веденні геноцидного типу війни;
- вкиданні пропагандистських наративів про тактичну ядерну зброю, “брудну бомбу” або вибух на ЗАЕС.
– Все це говорить про пошук владою РФ можливості призупинити наступ ЗСУ, а також створити тиск на громадську думку в інших країнах та в самій Україні, – зазначив радник глави Офісу президента.