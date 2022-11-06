У Каховці українські військові знищили 200 окупантів – Генштаб

Листопад, 06 в 18:58

За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні в Херсонській області. Так, у Каховці, завдано удару по будівлі, де знаходилось до 200 російських військовослужбовців.

Наслідки удару РФ ретельно приховує, в місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи.

Крім того, на Херсонщині масово знищуються приватні катери на узбережжях Дніпра, а двигуни та інше майно з плавзасобів російські загарбники привласнюють.

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– Після затоплення цивільних суден частина пального потрапила в дельту річки та безпосередньо загрожує екосистемі Національного природного парку Нижньодніпровський, – повідомляють у Генштабі.

Зазначається, що продовжуються заходи насильницької евакуації населення з тимчасово окупованих територій. В населеному пункті Берислав цивільним наказано виїхати до 10 листопада. Основною причиною російські військові вказують можливе руйнування українськими військовими дамби Каховської ГЕС.