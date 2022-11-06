У Каховці українські військові знищили 200 окупантів – Генштаб
За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні в Херсонській області. Так, у Каховці, завдано удару по будівлі, де знаходилось до 200 російських військовослужбовців.
Наслідки удару РФ ретельно приховує, в місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи.
Крім того, на Херсонщині масово знищуються приватні катери на узбережжях Дніпра, а двигуни та інше майно з плавзасобів російські загарбники привласнюють.
– Після затоплення цивільних суден частина пального потрапила в дельту річки та безпосередньо загрожує екосистемі Національного природного парку Нижньодніпровський, – повідомляють у Генштабі.
Зазначається, що продовжуються заходи насильницької евакуації населення з тимчасово окупованих територій. В населеному пункті Берислав цивільним наказано виїхати до 10 листопада. Основною причиною російські військові вказують можливе руйнування українськими військовими дамби Каховської ГЕС.