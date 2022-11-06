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Україна передала Болгарії список озброєння, необхідного для ЗСУ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Україна передала Болгарії список озброєння, необхідного для ЗСУ
Фото: Міноборони

У списку, переданому Міністерству оборони Болгарії, вказано понад 30 найменувань, зокрема засоби ППО, які зараз найбільше потрібні Україні.

Про це повідомив посол України у Болгарії Віталій Москаленко, коментуючи рішення місцевого парламенту щодо надання військової допомоги ЗСУ.

За його словами, у цьому переліку також системи С-300, зенітно-ракетні комплекси, самохідні артилерійські установки, міномети та снаряди.

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Дипломат зазначив, що Болгарія має все, що зазначено у списку.

– Раніше ми направляли заявку на гелікоптери та на літаки Су-25 та МіГ-29. Все озброєння, яке є у Болгарії з часів СРСР, абсолютно необхідне Україні, – додав Москаленко.

Парламент Болгарії 3 листопада проголосував за надання Україні важкого озброєння.

Джерело: Frognews

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