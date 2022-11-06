Листопад, 06 в 18:17

Україна має план протидії “енергетичному геноциду”, який намагається втілити Росія своїми масованими ударами по Україні. Про це у себе в соцмережах написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Скажімо відверто: Росія намагається здійснити “енергетичний геноцид”, але Київ та Україна встоять, – наголосив Подоляк.

За його словами, український план протидії включає системи ППО, захист об’єктів інфраструктури та оптимізацію споживання.

– Держава ефективно долає ці виклики. Працюємо над рішеннями разом із партнерами, – написав Подоляк.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що місто має план з евакуації мешканців міста у разі, якщо російські удари призведуть до критичних пошкоджень енергосистеми області. Однак на даний момент, за його словами, такої потреби немає.