Загарбники продовжують примусову депортацію українських дітей з Херсонщини. До російської Анапи окупанти вивезли ще 34 дитини.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

– Із села Преображенка Мирненської тергромади окупанти викрали 34 дитини. Їх вивезли до російського міста Анапа. Батькам обіцяли повернути дітей до кінця цього тижня, але потім знову продовжили час перебування (нібито на відпочинку – Ред.) ще на тиждень, – написав очільник ОВА.

Раніше стало відомо, що російські загарбники вивезли до тимчасово окупованого Криму 12 вихованців Олешківського інтернату Херсонської області.

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Відповідний незаконний наказ про депортацію дітей від 9 до 17 років оприлюднив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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