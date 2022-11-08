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Факти / Україна

Арестович оцінив можливість відходу окупантів з Херсону у найближчі дні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Олексій Арестович
Фото: Офіс президента

Російські військові посилюють оборону на Херсонському напрямку та самого обласного центру, що говорить про те, що вони не думають відходити зі своїх позицій.

Про це в ефірі Фейгін LIVE заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

– Абсолютно не схоже, щоб вони не могли протриматись 3-4 дні. Вони можуть протриматися 3-4 місяці за певних умов. Вони стоять у міцній обороні, вона посилюється щодня. Інша річ, що туди дуже багато мобілізованих завозять і намагаються вивезти кадрові пошарпані частини. Але там і кадрових залишається достатньо. При чому достатньо агресивних, десантники там, які мають бажання повоювати, – заявив радник.

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Окрім того, він зазначив, що окупанти на Херсонському напрямку досить грамотно ведуть оборону і нашим військам там не просто.

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– Ми рухаємося вперед, артилерійський, наступ землею, але це метри і ці метри оплачуються кров’ю, – заявив Арестович.

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