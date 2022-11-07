Мають працювати 24/7: 5 стратегічно важливих підприємств стають на військові рейки

Листопад, 07 в 16:57

5 стратегічних підприємств Укрнафта, Укртатнафта, АТ Мотор Січ, ПрАТ АвтоКрАЗ та ПрАТ Запоріжтрансформатор працюватимуть у режимі 24\7 на задоволення оборонних потреб держави.

Про це 7 листопада на брифінгу у Києві заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Акції 5-ти підприємств – Укрнафта, Укртатнафта, АТ Мотор Січ, АвтоКрАЗ та Запоріжтрансформатор стали військовим майном, перейшли в управління Міністерства оборони. Станом на сьогодні акції примусово відчужені у власність держави. Це відбулося виключно відповідно до норм чинного законодавства, – сказав він.

Шмигаль повідомив, що ці 5 підприємств мають забезпечувати повною мірою оборонні потреби нашої держави у воєнний час.

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– Підприємства стратегічно важливі, постачають продукцію, яка критично необхідна для потреб нашої армії. Вони мають працювати 24/7 для потреб нашої держави, – наголосив він.

Крім того, він зазначив, що ті, хто вже працює, продовжать свою діяльність, а решту персоналу поновлять на посадах.

– Буде більше замовлень і гарантій від держави, ті, які не працювали на сьогоднішній день, роботу їх буде відновлено, трудові колективи повертатимуться до роботи. Потенціал їх використовуватиметься на повну, – заявив прем’єр.

Утім в уряді та РНБО наголошують, що це не націоналізація. Після завершення воєнного стану активи повернуть власникам.

– Після завершення воєнного стану вказані активи можуть бути повернуті власникам або відповідним відшкодуванням їхньої вартості, – сказав секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Нагадаємо, що 7 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 6 листопада ухвалила рішення щодо примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ Укрнафта, ПАТ Укртатнафта, АТ Мотор Січ, ПрАТ АвтоКрАЗ та ПрАТ Запоріжтрансформатор.