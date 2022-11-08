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Факти / Україна

На Дніпропетровщині лунають вибухи, ймовірно – працює ППО

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
На Дніпропетровщині лунають вибухи, ймовірно – працює ППО

Ввечері 7 листопада на Дніпропетровщині лунають вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає. У мережі зазначають, що це може бути робота сил протиповітряної оборони.

На території області з 22:34 оголошена повітряна тривога.

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