На Дніпропетровщині лунають вибухи, ймовірно – працює ППО
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Ввечері 7 листопада на Дніпропетровщині лунають вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає. У мережі зазначають, що це може бути робота сил протиповітряної оборони.
На території області з 22:34 оголошена повітряна тривога.
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