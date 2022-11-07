Листопад, 07 в 11:44

Співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію із затримання колишнього бойовика терористичного формування Призрак. Зловмисник намагався “залягти на дно” в Одесі.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, затриманий брав активну участь у боях на Донбасі проти українських захисників.

Зловмисник є мешканцем південного регіону України. Ще в березні 2015 року він виїхав до російського міста Ростов-на-Дону і приєднався там до незаконного збройного формування Ангел. Воно, зокрема, постачало боєприпаси та зброю бойовикам терористичного формування “ЛНР” під виглядом начебто “гуманітарки”.

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Затриманий займався матеріально-технічним забезпеченням терористичного угруповання Призрак. Воно входило до складу 2-го окупаційного корпусу РФ на тимчасово захоплених територіях Луганщини.

Намагався “залягти на дно”: на Одещині затримали ексбойовика угруповання Призрак / 5 фотографий

Зловмисник також був залучений до підготовки пропагандистських сюжетів для інформаційних ресурсів Кремля. Він популяризував терористичні угруповання та закликав місцевих мешканців підтримувати їх.

Бойовик тривалий час переховувався від українського правосуддя на тимчасово окупованих територіях Луганської області, а потім виїхав до РФ.

– У ході багатоетапної спецоперації співробітники української контррозвідки встановили його місцезнаходження і затримали на Одещині, де він сподівався “залягти на дно”, – наголосили в СБУ.

Колишньому бойовику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Суд відправив його під варту.

У вересні співробітники СБУ затримали російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу полку Азов. Він мав передавати спецслужбам РФ дані про місця дислокації та переміщення українських військ.