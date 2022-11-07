Листопад, 07 в 21:33

У понеділок, 7 листопада, стало відомо про те, що глава УГКЦ Святослав Шевчук під час зустрічі з Папою Римським Франциском передав йому фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму у Київській області.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Української греко-католицької церкви.

Папа Франциск зі свого боку висловив свою близькість із багатостраждальним українським народом та запевнив, що перебуває поруч у молитві та конкретних діях.

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– Війна в Україні є виразно колоніальною, і пропозиції миру, котрі надходять до нас з Росії – це ніщо інше, як пацифікація колонії. За ними стоїть заперечення права на існування українського народу, його історії, культури і, зокрема, Церкви. Вони несуть у собі заперечення самого права на існування Української держави, визнаної міжнародною спільнотою з її суверенітетом і територіальною цілісністю. У російських пропозиціях миру поки що відсутня будь-яка предметність для діалогу, – сказав глава УГКЦ.

Шевчук розповів Папі Римському про те, як відбувається служіння УГКЦ в умовах війни, а також передав йому символічний подарунок – фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму УГКЦ в Ірпені.

– Це символічний подарунок не лише тому, що це фрагмент російської міни, котра знищила наш храм у місті-мученику Ірпені, але також тому, що подібні фрагменти російських мін, бомб і ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових, цивільних і навіть невинних дітей. Вони є видимими знаками тотального знищення та смерті, які Росія несе на українську землю, – зазначив Шевчук.

Папа Франциск нещодавно заявив, що вражений тою жорстокістю, з якою окупанти воюють в Україні, бо ця риса “непритаманна російському народові”.

– Мене вражає – і тому я вживаю слово “багатостраждальна” – ця жорстокість, яка не властива російському народу, можливо… тому що російський народ – це великий народ; це (жорстокість) найманців, солдатів, які йдуть на війну, як на пригоду… Я волію думати так, тому що маю велику повагу до російського народу, до російського гуманізму, – сказав тоді понтифік.

На ці слова вже відреагувала посол України у США Оксана Маркарова. Вона зазначила, що Папа Римський, певно, “якось розсіяно читав Достоєвського”.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький наголосив, що російські солдати – представники народу РФ.

Раніше Папа Римський закликав світ не допустити ядерної війни через події в Україні.

До цього він закликав російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського знайти вихід з війни.