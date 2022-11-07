Трясця, Ковінька і Халепа: Притула показав, як працюють Bayraktar на фронті

Листопад, 07 в 19:30

Телеведучий та волонтер Сергій Притула опублікував у Telegram відео, як працюють Bayraktar на фронті.

– Трясця, Ковінька і Халепа передають вітання! Працюють Народні Байрактари!!! – підписав він відео.

Кадри того, як палає ворожа техніка та сипляться іскри дійсно вражають.

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Нагадаємо, що українці за півтори доби зібрали необхідні гроші для закупівлі 60 бронетранспортерів Spartan, які спрямують на потреби Збройних сил України. Збір на 50 бронетранспортерів Spartan оголосив Сергія Притула, проте українці надіслали набагато більше коштів, тому на потреби ЗСУ закуплять на 10 бронетранспортерів більше, ніж планувалось.