У районі Кременчука на Полтавщині пролунали вибухи – що відомо
Ввечері 7 листопада у районі Кременчука на Полтавщині пролунали вибухи.
Інформацію підтвердив мер міста Віталій Малецький. Він закликав жителів не виходити з укриттів та зберігати спокій.
На території області з 22:36 була оголошена повітряна тривога (небезпека тривала 31 хвилину).
Зараз дивляться
Повномасштабна війна в Україні триває вже 257-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.