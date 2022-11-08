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Факти / Україна

У районі Кременчука на Полтавщині пролунали вибухи – що відомо

Валентина Чорна, редакторка стрічки
У районі Кременчука на Полтавщині пролунали вибухи – що відомо

Ввечері 7 листопада у районі Кременчука на Полтавщині пролунали вибухи.

Інформацію підтвердив мер міста Віталій Малецький. Він закликав жителів не виходити з укриттів та зберігати спокій.

На території області з 22:36 була оголошена повітряна тривога (небезпека тривала 31 хвилину).

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 257-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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