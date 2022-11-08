Листопад, 07 в 22:57

Ввечері 7 листопада у районі Кременчука на Полтавщині пролунали вибухи.

Інформацію підтвердив мер міста Віталій Малецький. Він закликав жителів не виходити з укриттів та зберігати спокій.

На території області з 22:36 була оголошена повітряна тривога (небезпека тривала 31 хвилину).

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