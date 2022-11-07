В армії РФ великі проблеми: Жданов про використання окупантами зброї 40-х років

Листопад, 07 в 15:44

Військовий експерт Олег Жданов розповів про використання окупантами зброї 1943-1947 років, прокоментувавши відео, як армія РФ везла гаубицю Д-1. Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН.

— У російської армії великі проблеми, – сказав він.

За словами Жданова, спершу ніхто не врахував війни, які провела РФ за 30 років, починаючи з двох чеченських воєн:

— Згадайте перші місяці. Вони дотримувалися тактики випаленої землі, коли тисячі тонн боєприпасів були витрачені за короткі проміжки часу. І ось з’являється ситуація, коли, за даними Головного управління, на складах лежать мільйони тонн боєприпасів, але ніхто не говорить про те, що вони старі. Це знаряддя Другої світової війни і поствоєнного періоду. А сучасні боєприпаси на сьогодні вже в обмеженій кількості.

Він додав, що під час контрнаступу українські сили оборони захоплюють склади боєприпасів, у яких снаряди калібру 122 мм датовані 2022 роком випуску – фактично з конвеєра.

Зараз дивляться

— Гаубиці Д-1 1943 року в страшному стані. Під час навчання на другому курсі артилерійського училища ми брали на житомирський полігон гармати ЗІС-3. Ми отримали боєприпаси зі складу 1943 року випуску. А це був 1984 рік. Ящики згнили, розвалювалися в руках. Заряди були з іржею, гільзи повністю окислилися. Але осічок практично не було. Всі снаряди були вистрілені з цих гармат. У Групі радянських військ Німеччини ми щороку перебирали стелажі з боєприпасами, виймали снаряди, яким було 25 років, і відвозили їх на полігон на підрив. Вважається, за заходами безпеки, що після 25 років вони непридатні до використання. Але сьогодні Росія вдається до будь-яких методів, щоб забезпечити свою вогневу міць.

Водночас, як пояснив Жданов, такі боєприпаси просто так не вибухають. За його словами, снаряд небезпечний, якщо туди “вкрутити детонатор”.

На думку Жданова, Генштаб РФ наразі намагається донести до Путіна реальну картину справ, і пояснює, що ЗС РФ уже втратили наступальний потенціал повністю, а завтра вони втратять і оборонний потенціал.