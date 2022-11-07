Листопад, 07 в 17:51

Початок тижня в Україні буде дощовим і туманним, проте 9 та 10 листопада очікується потепління.

Про це у Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.

– У середу та четвер буде хороша погода – без дощу та тепло, плануйте побути довше на вулиці. Особливо якщо вимкнення струму буде поза графіком, погуляти чи кудись зганяти у справах на вулиці – не змерзнете, – написала вона.

У вівторок, 8 листопада, невеликі дощі пройдуть у західних областях та на півночі. На решті території – максимум тумани.

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Температура повітря найнижчою залишається у східних регіонах, а також у Сумській і Полтавській областях – вдень +5, +9.

Синоптик радить мінімально використовувати додаткові джерела тепла мешканцям західних областей, оскільки там у вівторок очікується +10, +14.

На решті території України у вівторок вдень стовпчики термометрів блукатимуть поміж +9+13 градусів.

У Києві 8 листопада очікується невеликий дощ, вночі +5, +7, вдень близько +10.

9 і 10 листопада у столиці буде хороша погода – без дощів та тепло, до +10, +13.

За словами Діденко, перше відчутне похолодання прийде в Україну з наступного тижня.