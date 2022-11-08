Листопад, 08 в 13:13

Російський військовий, який перебуває на Луганщині, розповідає своїй сестрі, що воювати важко, Збройні сили України постійно накривають їх вогнем.

Телефонну розмову окупанта перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

Він розповів, що стоїть на першій лінії, а за 800 метрів перед ними – українські військові. Жити доводиться в лісі, в землянках.

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– Все, що говорять по телевізору – не вір. Все просто п**дець тут. Командири нас кинули. Один старлей тут. Із забезпечення – пляшка (1,5 л) на вісім осіб. Два сухпаї на вісьмох на добу, – каже окупант родичці.

На це сестра відповідає окупанту, що по телебаченню все навпаки – дуже гарно розмальовують успіхи ЗС РФ.

Російський солдат продовжує розповідати, що техніки немає – ЗСУ її знищують, або ж на своїх мінах підривається. Розповів, що українські військові пропонували окупантам здаватися у полон.

Зі свого боку його сестра розповіла, що на війну скоро будуть забирати поліціянтів.

– Найімовірніше, будуть ментів забирати із Красноярська, – сказала росіянка.

Окупант розповідає, що багато мобілізованих тікають. Поранених дуже багато.

– У ЗСУ є все, а у нас навіть бінокля немає, “нічників” теж немає. Маємо один трофейній, а так взагалі жодного забезпечення немає. Жодного, – скаржиться загарбник.

А ще розповів, що до них неподалік привезли російських в’язнів воювати.

Джерело: ГУР МО