Листопад, 08 в 13:58

Правоохоронці в Ізюмі Харківської області виявили документи у так званому відділі освіти окупаційної адміністрації щодо розбудови російського освітнього процесу на окупованих територіях.

Серед знайдених документів – матеріали наради з питань підтримки та розвитку систем освіти Харківської області. Одним з кураторів цього процесу було Міністерство освіти Російської Федерації.

У прокуратурі зазначають, що окупанти планували видати учням російські атестати про закінчення 11 класів. В одному з документів йшлося, що росіяни мають прискорювати друк атестатів у Бєлгородській області.

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Також загарбники планували завезти російських вчителів до регіону.

Особливий акцент мав бути на “историках и литераторах” з метою запровадження “патриотического воспитания”, – повідомляють в прокуратурі.

В одному з документів йдеться, що діти мають орієнтуватися виключно на заклади вищої освіти у Бєлгородській області.

Крім того, одного-двох “особо отличившихся детей” загарбники планували відправити до табору в Криму, а учнів 7-9 класів — до Бєлгорода.

На Харківщині знайшли секретні документи окупантів про освіту / 4 фотографии

Під прикриттям турботи та відпочинку планувалася російська пропаганда для дітей, – наголосили в Офісі генпрокурора.

Вилучені документи будуть використані для притягнення до відповідальності колаборантів та розслідування злочинів, пов‘язаних із впровадженням російської освіти, зазначили у відомстві.