Радіодиктант-2022: де та коли дивитись трансляцію

Листопад, 08 в 14:11

9 листопада, у День української писемності, попри повномасштабну війну Росії проти України, відбудеться ХХІІ радіодиктант національної єдності.

Долучитись до написання зможе будь-хто охочий у різних куточках світу.

Для українців за кордоном, зокрема, облаштують спеціальні студії.

Зараз дивляться

Традиційно писатимуть радіодиктант й українські науковці на станції Академік Вернадський.

Трансляція радіодиктанту відбудеться одразу на кількох платформах об 11:00 9 листопада.

Де транслюватимуть ХХІІ радіодиктант національної єдності

на ютуб-каналі Суспільне Новини,

у додатках suspilne.radio або Дія.

Авторка цьогорічного диктанту – письменниця та режисерка Ірина Цілик – адаптувала текст до умов воєнного часу.

Прочитає радіодиктант народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

До методичної роботи над радіодиктантом уже традиційно долучилась мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.

Куди надсилати радіодиктант для перевірки

Паперовий лист слід надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001 (поштова відмітка на конверті має бути не пізніше ніж 10 листопада).

Крім того, написаний текст можна сфотографувати або відсканувати (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати до 11:00 10 листопада на електронну адресу rd@suspilne.media або через електронну форму для отримання робіт, яку оприлюднять 9 листопада на сайті ukr.radio.

Текст радіодиктанту для перевірки оприлюднять 11 листопада.