Щоб не повторилося Алеппо: британські аналітики закликають Захід посилити оборону України

Листопад, 08 в 15:30

Якщо західні країни не збережуть темп та не збільшать постачання ППО в Україну, тоді Росія, найімовірніше, використає ті ж методи бомбардування з руйнівним ефектом, що й у Сирії.

Про це йдеться у звіті лондонського дослідницького центру Королівського інституту об’єднаних служб RUSI.

Зазначається, що РФ поставила командувати своєю воєнною кампанією в Україні “сирійського м’ясника” генерала Сергія Суровікіна. Саме він керував інтенсивними бомбардуваннями таких міст, як Алеппо.

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Фахівці зі зброї з RUSI провели місяці в Україні, опитуючи офіцерів військової розвідки та операторів ППО, а також досліджуючи залишки збитих російських ракетних систем.

У цьому зіграли свою роль невеликі портативні ракетні установки, відомі як ПЗРК, поряд із більшими системами, зокрема німецькими Gepard.

Автор звіту Джастін Бронк сказав ВВС, що Україні справді не вистачає сучасних багатоцільових бойових літаків, щоб стримувати російські ВПС. Зокрема, винищувачів НАТО F16, яких було зроблено тисячі.

Але недоліком F16 є те, що він потребує довгих, незайманих злітно-посадкових смуг, які можуть бути уразливими для російських атак. Іншим варіантом, за його словами, є шведський літак Grippen, який зможе виконувати операції з невеликих непомітних лісових баз.

Але західні країни побоюються надавати Україні настільки потужну зброю, що може спровокувати російського диктатора Володимира Путіна на більш рішучі дії.

Досі майже вся зброя, що постачається НАТО, призначалася для чітко визначених оборонних цілей. Відправка передових бойових літаків стала б важливим кроком уперед, що загрожує ескалацією між Москвою і Заходом.

Проте звіт RUSI закликає Захід не розслаблятися у питанні ППО України.

У ньому випливає висновок, що тільки тому, що Росія не змогла знищити українські зенітно-ракетні комплекси, її ВПС не повторили своєї стратегії в Сирії щодо перетворення великих частин міст на руїни. Таким чином, як стверджується, поповнення запасів сил оборони України є невідкладним.