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Факти / Україна

У Росії власних ракет майже не лишилось, а з іранськими можуть виникнути проблеми – Арестович

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Росії власних ракет майже не лишилось, а з іранськими можуть виникнути проблеми – Арестович
Фото: Офіс президента

У Росії не залишилось власних ракет для масових ударів по Україні.

Про це в ефірі Фейгін LIVE заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

– У них залишилося 140 Іскандерів і кілька десятків Калібрів – це ні про що. Вони мають дочекатися іранських ракет, – заявив радник.

Він також зазначив, що у іранських ракет проблема – за кількістю їх багато, а пускових мало. Таким чином, Росія не зможе пускати великими залпами.

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– Їх за кількістю може бути багато, а пускових мало. Великими залпами пускати не зможуть, але жодна ППО світу їх ще не збивала – можуть виникнути проблеми, – додав він.

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