Листопад, 08 в 7:59

У державному підприємстві Антонов скорегували інформацію про будівництво найбільшого літака Ан-225 Мрія.

Раніше німецьке видання Bild опублікувало інтерв’ю в.о. генерального директора ДП Антонов Євгена Гаврилова, в якому повідомлялося, що нова Мрія начебто вже готова на 30%.

Проте у пресслужбі запевняють, що ця інформація потребує уточнення.

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Наразі розпочалися конструкторські роботи щодо будівництва нового гіганта. За експертною оцінкою, на цей час є близько 30% запчастин, які можна використати для другого зразка літака.

Вартість побудови нової Мрії оцінюється щонайменше у 500 млн євро.

– Проте про конкретну суму поки що говорити зарано. Детальнішу інформацію поширимо після перемоги України у війні, – наголосили у ДП Антонов.

Нагадаємо, російські військові знищили найбільший у світі вантажний літак Ан-225 Мрія під час спроби захопити Київ. Літак тоді стояв в ангарі у Гостомелі.

Відомо, що є ще один збудований фюзеляж Ан-225 Мрія.

Джерело: ДП Антонов

Фото: Укроборонпром