Зеленський спрямує премію медалі Свободи на допомогу українським ветеранам

Листопад, 08 в 13:48

Медаль Cвободи – для всіх, хто воює й працює, щоб захистити Україну. Ця нагорода справді відображає, як і за що бореться український народ.

Про це у своїй промові на 34-й церемонії вручення нагороди Національного конституційного центру США сказав президент України Володимир Зеленський.

— Як і будь-яке демократичне суспільство, українці мають різні погляди на життя, на політику. Часто в попередні роки ми відчували роз’єднаність і сперечалися, чи зможемо ми взагалі колись об’єднатися. Але, коли Росія поставила собі за мету знищити нашу свободу й стерти з лиця землі Україну, ми миттєво об’єднались і зберігаємо єдність, – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що з часу повномасштабного вторгнення Росії понад 30 тис. українців були відзначені державними нагородами за свій внесок у захист України. Він наголосив, що це люди різних професій, які протистоять однаково вторгненню.

Зараз дивляться

— Але все ж ця медаль, ця відзнака не тільки для нашого народу. З тієї допомоги, яку США і вільний світ надають Україні, і з тих санкцій, які запроваджені проти Росії, кожен потенційний агресор у світі бачить, що війну проти свободи краще взагалі не починати. Цим фактично був зроблений чи не найбільший внесок у захист глобального миру за час нашого життя.

За словами Зеленського, зараз разом із партнерами розробляється нова архітектура безпеки – це гарантії безпеки для України та Європи, які не тільки повернуть силу принципам Статуту ООН для нашої країни, а й стануть зразком, щоб уникнути нових жорстоких війн.

— Тому я вважаю, що ця медаль Свободи також для всіх друзів свободи у США та інших країнах. Для всіх тих, хто допомагає нам відновити нашу територіальну цілісність, а отже, настання миру. Ця медаль Свободи для тих, хто підтримує нас зброєю, системами ППО, фінансами й дипломатією. Хто допомагає відбудові після російських ударів. Хто просуває санкції проти Росії та її спільників – таких, як іранський режим.

Зеленський закликав світ зберігати незмінну єдність, адже демократії не мають зупинятись на шляху до перемоги. Він подякував за підтримку президенту США Джо Байдену, обом партіям Конгресу й кожному американцю.

На завершення своєї промови президент повідомив, що вирішив спрямувати грошову премію, яка супроводжує медаль Свободи, на відбудову й оновлення реабілітаційного центру для ветеранів у Бородянці на Київщині.