Карта бойових дій на 09.11.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Білогорівка, Новоселівське Луганської області, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Першотравневе, Соледар, Яковлівка Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 09.11.2022
Повномасштабна війна в Україні триває вже 259-ту добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.