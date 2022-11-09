Карта бойових дій на 09.11.2022 – ситуація на фронті

Листопад, 09 в 7:41

Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Білогорівка, Новоселівське Луганської області, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Першотравневе, Соледар, Яковлівка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 09.11.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 259-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.