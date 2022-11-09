Поліція ідентифікувала 168 тисяч окупантів за весь період вторгнення РФ в Україну

Листопад, 09 в 8:23

Поліцейські розпочали понад 42 тисячі кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, учинених окупантами, та ідентифікували близько 168 тисяч загарбників.

Серед напрямків, за якими працюють слідчі, – злочини, вчинені на тимчасово непідконтрольній Україні території, обстріли мирного населення та інфраструктури, а також фіксація злочинів на деокупованих територіях. Про це заступник Голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе повідомив 8 листопада під час візиту делегації на чолі з Послом США в ООН Ліндою Томас-Грінфілд до криміналістичного центру.

За словами Лінди Томас-Грінфілд, документування воєнних злочинів – це процес, в якому українці збирають і фіксують докази звірств росіян на полі бою, а ті, хто вчинив ці звірства на війні, мають відповідати.

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