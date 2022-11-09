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Факти / Україна

Поліція ідентифікувала 168 тисяч окупантів за весь період вторгнення РФ в Україну

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Поліція ідентифікувала 168 тисяч окупантів за весь період вторгнення РФ в Україну
Фото: УНІАН

Поліцейські розпочали понад 42 тисячі кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, учинених окупантами, та ідентифікували близько 168 тисяч загарбників.

Серед напрямків, за якими працюють слідчі, – злочини, вчинені на тимчасово непідконтрольній Україні території, обстріли мирного населення та інфраструктури, а також фіксація злочинів на деокупованих територіях. Про це заступник Голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе повідомив 8 листопада під час візиту делегації на чолі з Послом США в ООН Ліндою Томас-Грінфілд до криміналістичного центру.

За словами Лінди Томас-Грінфілд, документування воєнних злочинів – це процес, в якому українці збирають і фіксують докази звірств росіян на полі бою, а ті, хто вчинив ці звірства на війні, мають відповідати.

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– Це документування – це надзвичайна, ретельна і необхідна робота, яку українські слідчі виконують і будуть потім використовувати в українських та міжнародних судах. Ті, хто вчинив ці злочини, нестимуть відповідальність, – зазначила Посол США в ООН.

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Джерело: Нацполіція
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