Шоломи зразка Другої світової та засоби захисту 60-70 років: солдатам РФ видають застарілу зброю
Російським підрозділам, які проходять підготовку в районі міста Барановичі Брестської області, видали застарілі зброю та майно.
Зокрема, металеві шоломи зразка Другої світової війни та засоби захисту періоду 60-70 років минулого сторіччя.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 9 листопада.
– Крім того, значна частина стрілецької зброї, а саме автоматів АК-74, перебувають у неробочому стані через погані умови зберігання, – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у мобілізованих громадян РФ, які проходять підготовку в Курській та Брянській областях, суттєво погіршується морально-психологічний стан через відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації, нелюдські умови перебування та відсутність обіцяних виплат.
– З міста Сєверодонецьк Луганської області російські окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі. Мародерство відбувається під прикриттям і в супроводі представників окупаційних так званих органів державної безпеки, – повідомили у Генштабі.
Протягом доби українські захисники завдали чотири удари по позиціях противника.
Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника.
– На різних напрямках наші воїни збили 5 БпЛА Shahed та 2 Орлани. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника, додали у Генштабі.