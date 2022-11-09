Листопад, 09 в 18:40

Російським підрозділам, які проходять підготовку в районі міста Барановичі Брестської області, видали застарілі зброю та майно.

Зокрема, металеві шоломи зразка Другої світової війни та засоби захисту періоду 60-70 років минулого сторіччя.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 9 листопада.

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– Крім того, значна частина стрілецької зброї, а саме автоматів АК-74, перебувають у неробочому стані через погані умови зберігання, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у мобілізованих громадян РФ, які проходять підготовку в Курській та Брянській областях, суттєво погіршується морально-психологічний стан через відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації, нелюдські умови перебування та відсутність обіцяних виплат.

– З міста Сєверодонецьк Луганської області російські окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі. Мародерство відбувається під прикриттям і в супроводі представників окупаційних так званих органів державної безпеки, – повідомили у Генштабі.