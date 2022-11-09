Верещук розповіла, скільки українських дітей вдалося повернути з РФ та окупованих територій

Листопад, 09 в 8:58

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук поінформувала, що на цей час Україні вдалося повернути лише 96 дітей, із яких 69 – із території Росії та 27 – із тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив: примусова депортація дітей є прямою ознакою геноциду українського народу.

За його словами, Україна збирає та фіксує докази скоєння кримінальних злочинів щодо неповнолітніх українців. Омбудсмен також розповів, що представники країн ЄС та його колеги з інших країн цікавляться долею депортованих до Росії українських дітей та розв’язанням питання їх повернення, а уповноважені готові сприяти у встановленні інформації щодо таких дітей.