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Факти / Україна

Верещук розповіла, скільки українських дітей вдалося повернути з РФ та окупованих територій

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Ірина Верещук
Фото: Офіс президента

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук поінформувала, що на цей час Україні вдалося повернути лише 96 дітей, із яких 69 – із території Росії та 27 – із тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив: примусова депортація дітей є прямою ознакою геноциду українського народу.

За його словами, Україна збирає та фіксує докази скоєння кримінальних злочинів щодо неповнолітніх українців. Омбудсмен також розповів, що представники країн ЄС та його колеги з інших країн цікавляться долею депортованих до Росії українських дітей та розв’язанням питання їх повернення, а уповноважені готові сприяти у встановленні інформації щодо таких дітей.

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Джерело: Офіс президента
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