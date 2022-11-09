Листопад, 09 в 16:33

П’ятьох учасників терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР” засудили до позбавлення волі. Четверо з них отримали по 13 років за ґратами, ще один – 10.

Як повідомили в СБУ, після початку повномасштабного вторгнення ув’язнені увійшли до складу окупаційних угруповань РФ і брали участь у штурмі українських міст на Сході нашої держави.

– До 13 років в’язниці засуджено чотирьох бойовиків, які захоплювали Сєвєродонецьк. Українські захисники взяли їх у полон під час бойових дій поблизу Білогорівки на Луганщині. Затриманими виявились місцеві жителі, які ще до повномасштабної агресії приєднались до так званої 4-ї окремої мотострілецької бригади ЛНР і брали активну участь у боях на Луганському напрямку, – повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів винними за:

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ст. 111 (державна зрада);

ст. 258-3 (участь у терористичній організації);

ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Ще одного бойовика засуджено до 10 років позбавлення волі. За даними слідства, він брав участь у захопленні Маріуполя та інших населених пунктів Приазов’я.

У липні 2022 року його підрозділ передислокували в район Мар’їнки Донецької області, де загарбники облаштували бойові позиції з використанням бронетехніки.

Втім, українські оборонці підбили ворожу БМП, на якій пересувався зловмисник, і затримали його. Суд визнав фігуранта винним за: