Листопад, 09 в 17:12

Військова підтримка, яку західні країни надають ЗСУ, не відповідає майбутнім потребам України.

Про це у коментарі The Globe and Mai заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він наголосив на тому, що Іран постачає Росії “величезні” обсяги військової допомоги, зокрема десятки дронів Shahed.

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За оцінкою Данілова, військова підтримка з боку союзників України “можливо, не відповідає масштабу викликів, з якими ми можемо зіткнутися у майбутньому”.

Він додав, що Україна зазнає величезних військових та громадянських втрат, “захищаючи східний кордон НАТО”, тому ЗСУ потрібні всі види зброї.

– Якщо хтось у якійсь столиці думає, маємо ми отримувати додаткову військову підтримку чи ні, я хотів би наголосити, що в цей момент путінські сучасні фашисти вбивають наших громадян. Військових, цивільних та, найжахливіше, вбивають наших дітей. Не всі у світі сприймають це досить серйозно, – сказав Данілов.

Секретар РНБО відмовився називати конкретні країни, чия підтримка, на його думку, була під питанням.