Для недопущення доступу до достовірної інформації окупанти знищують інфраструктуру зв’язку – Маляр
Фото: УНІАН
Російські військові знищують інфраструктуру зв’язку на тимчасово окупованих територіях, щоб мешканці не мали доступу до правдивої інформації.
Про це сьогодні на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
– Для недопущення доступу до достовірної інформації окупанти знищують інфраструктуру зв’язку. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях вони демонтують елементи системи мобільного обладнання та вилучають Wi-Fi роутери, завдяки яким місцеві мешканці мали доступ до альтернативних джерел інформації, – сказала вона.
До речі, у Повітряних силах пояснили зниження інтенсивність ракетних атак з боку РФ накопиченням ракет для нового масованого удару по Україні.
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