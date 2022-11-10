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Факти / Україна

Для недопущення доступу до достовірної інформації окупанти знищують інфраструктуру зв’язку – Маляр

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Ганна Маляр
Фото: УНІАН

Російські військові знищують інфраструктуру зв’язку на тимчасово окупованих територіях, щоб мешканці не мали доступу до правдивої інформації.

Про це сьогодні на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Для недопущення доступу до достовірної інформації окупанти знищують інфраструктуру зв’язку. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях вони демонтують елементи системи мобільного обладнання та вилучають Wi-Fi роутери, завдяки яким місцеві мешканці мали доступ до альтернативних джерел інформації, – сказала вона.

До речі, у Повітряних силах пояснили зниження інтенсивність ракетних атак з боку РФ накопиченням ракет для нового масованого удару по Україні.

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