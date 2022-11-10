Дороги в Крим опиняться під вогневим контролем ЗСУ після звільнення правобережжя Херсонщини – FT

Листопад, 10 в 16:07

Після того як ЗСУ остаточно звільнять правий берег Херсонської області від агресорів, у зоні досяжності української артилерії опиняться три головні дороги сухопутного мосту на тимчасово окупований Кримський півострів.

Про це пише Financial Times.

Видання підкреслює, що також під вогневим контролем українських захисників буде низка російських логістичних об’єктів та складів із боєприпасами.

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Вони будуть у зоні досяжності високоточних ракетних систем, які отримує Україна від західних партнерів.

Про які конкретно дороги йдеться, видання не уточнює.

Радник Міноборони України Сергій Кузан заявив, що правобережжя Херсонської області – це стратегічно важлива територія з військової точки зору.

– Це дає нам вогневий контроль над дорогами з Криму, які використовуються росіянами у якості ліній постачання. Це буде дуже великий удар по військам РФ, – сказав він.

У виданні додають, що близькість українських військових до Криму також може змусити РФ перекинути більше сил на Південь, для того щоб захистити підступи до тимчасово окупованого півострова.

Раніше Москва офіційно оголосила про нібито відступ з Херсона на лівобережжя області.

Проте радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що це повідомлення росіян – чергова брехня, адже РФ, навпаки, стягує в регіон додаткові резерви.

ОК Південь повідомляє, що заяви окупантів про відступ з Херсона можуть виявитись “постановочним шоу”.

Генштаб наразі не підтверджує, але і не спростовує російські заяви.

Фото: Людмила Денісова