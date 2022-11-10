Листопад, 10 в 18:16

В Україні замінили довідку про несудимість витягом з інформаційно-аналітичної системи.

Він називається витяг з Обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості, і його можна отримати за посиланням: https://vytiah.mvs.gov.ua.

Щоб це зробити, потрібно увійти до Особистого кабінету, пройти ідентифікацію через сервіс ID.GOV.UA, заповнити всі поля та надіслати запит.

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Через кілька хвилин в Особистому кабінеті з’явиться витяг в електронному вигляді з QR-кодом, який дає змогу перевірити його чинність.

В МВС зауважили, що оскільки документ електронний, то штамп апостиляції, що засвідчує дійсність підписів чи печаток, не ставиться. Це передбачено законодавством України.

Нагадаємо, Державна міграційна служба запускає з 14 листопада пілотний проєкт з видання посвідчень для повернення в Україну, щоб депортовані до РФ громадяни змогли потрапити додому.