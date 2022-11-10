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Факти / Україна

На Луганщині за минулу добу ЗСУ просунулись на 2 км вперед – Генштаб

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На Луганщині за минулу добу ЗСУ просунулись на 2 км вперед – Генштаб

Українські військові продовжують звільняти окуповані території від російських загарбників – лише за минулу добу на Луганщині ЗСУ просунулися на 2 км.

Про це повідомив під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

– Угруповання сил оборони продовжує звільняти українські землі від загарбників. Так, на Луганщині лише за минулу добу підрозділи наших військ просунулися на деяких напрямках у ході ведення бойових дій на відстань до 2 км, – зазначив він.

Нагадаємо, за останню добу Сили оборони просунулись на Херсонському напрямку на 7 км, звільнивши шість населених пунктів.

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