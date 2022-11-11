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Факти / Україна

Разом будуємо повітряний щит: Зеленський подякував США за новий пакет допомоги

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський подякував лідеру США Джо Байдену за новий пакет військової допомоги.

Він наголосив, що разом зі Сполученими Штатами Україна будує повітряний щит, який захищає мирних громадян.

– Дякую Джо Байдену і дружньому народові США за черговий прояв солідарності – пакет допомоги, що містить системи ППО Avenger і ракети для систем ППО Hawk. Разом будуємо повітряний щит, щоб захистити мирних українців, і наближаємо перемогу над агресором! – написав президент.

Зазначимо, що у четвер, 10 листопада, Міністерство оборони США оголосило про санкціонування нового пакету допомоги Україні в галузі безпеки на суму $400 млн.

Він включає додаткові засоби протиповітряної оборони, такі як ракети для систем ППО HAWK, а також для системи ППО Avenger.

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