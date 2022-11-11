Разом будуємо повітряний щит: Зеленський подякував США за новий пакет допомоги
Президент Володимир Зеленський подякував лідеру США Джо Байдену за новий пакет військової допомоги.
Він наголосив, що разом зі Сполученими Штатами Україна будує повітряний щит, який захищає мирних громадян.
– Дякую Джо Байдену і дружньому народові США за черговий прояв солідарності – пакет допомоги, що містить системи ППО Avenger і ракети для систем ППО Hawk. Разом будуємо повітряний щит, щоб захистити мирних українців, і наближаємо перемогу над агресором! – написав президент.
Дякую @POTUS і дружньому ???????? народові за черговий прояв солідарності – пакет допомоги, що містить системи ППО Avenger і ракети для систем ППО Hawk. Разом будуємо повітряний щит, щоб захистити мирних українців, і наближаємо перемогу над агресором!Зараз дивляться
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2022
Зазначимо, що у четвер, 10 листопада, Міністерство оборони США оголосило про санкціонування нового пакету допомоги Україні в галузі безпеки на суму $400 млн.
Він включає додаткові засоби протиповітряної оборони, такі як ракети для систем ППО HAWK, а також для системи ППО Avenger.