Листопад, 10 в 14:13

Російські окупанти мінують квартири херсонців та критичну інфраструктуру у місті.

Як заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, росіяни планують залишити місто у руїнах.

– РФ хоче зробити Херсон містом смерті. Російські військові мінують усе що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має русский мир: прийшли, пограбували, відсвяткували, убили свідків, залишили руїни, пішли, – написав він.

Нагадаємо, російське командування заявило про відступ з Херсона. В Інституті вивчення війни вважають, що битва за Херсон ще не завершилася.

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Водночас США дійсно побачили ознаки відведення військ. За словами американського генерала, на відступ РФ з Херсона можуть знадобиться тижні.

Разом із відступом окупанти оголосили так звану евакуацію. Під виглядом якої тікали самі, а також грабували будинки місцевих мешканців, яких фактично депортували.

Джерело: Михайло Подоляк